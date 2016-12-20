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中国财经 | 2016年 12月 20日 星期二 15:13 BJT

沪综指续收跌创逾一个半月新低 钢铁煤炭等周期股领跌

路透北京12月20日 - 中国股市沪综指周二续收跌，创逾一个半月新低。分析师指出，今日大盘继续缩量下挫，多数个股走跌，钢铁煤炭等周期股领跌；目前市场板块轮动较快，缺乏赚钱效应，负面因素仍需一段时间消化，料后市继续维持弱势。

沪综指.SSEC收报3,102.88点，跌15.20点或0.49%；此前收盘低点为11月2日的3,102.73点。今日上海A股成交1,714亿元人民币，上日为1,742亿元。

“短期调整没见底，可能还得调整一段时间。”国都证券分析师肖世俊说。

上证周期行业50指数收挫0.80%。

他并称，临近年底，资金面较为紧张，且近期金融监管明显升级加码，债券市场比较悲观，对股市情绪冲击较大，短期难以恢复。监管层对委外投资开始收紧，去杠杆将导致资金价格抬高，股市风险偏好或情绪都会受影响，估值水平或有下调趋势。

针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

沪深300指数.CSI300收报3,309.06点，跌0.60%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,274.0点，跌0.72%，成交9,340手。沪股通和深股通分别净卖出26.37亿元和净买入1.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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