沪综指续收跌创逾一个半月新低 钢铁煤炭等周期股领跌

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月20日 - 中国股市沪综指周二续收跌，创逾一个半月新低。分析师指出，今日大盘继续缩量下挫，多数个股走跌，钢铁煤炭等周期股领跌；目前市场板块轮动较快，缺乏赚钱效应，负面因素仍需一段时间消化，料后市继续维持弱势。
沪综指.SSEC收报3,102.88点，跌15.20点或0.49%；此前收盘低点为11月2日的3,102.73点。今日上海A股成交1,714亿元人民币，上日为1,742亿元。
“短期调整没见底，可能还得调整一段时间。”国都证券分析师肖世俊说。
上证周期行业50指数收挫0.80%。
他并称，临近年底，资金面较为紧张，且近期金融监管明显升级加码，债券市场比较悲观，对股市情绪冲击较大，短期难以恢复。监管层对委外投资开始收紧，去杠杆将导致资金价格抬高，股市风险偏好或情绪都会受影响，估值水平或有下调趋势。
针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。
沪深300指数.CSI300收报3,309.06点，跌0.60%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,274.0点，跌0.72%，成交9,340手。沪股通和深股通分别净卖出26.37亿元和净买入1.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。