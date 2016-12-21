沪综指反弹收升逾1%，流动性有所缓解大盘蓝筹股领涨

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周三反弹收升逾1%。分析师指出，今日大盘高开高走，大盘蓝筹股领涨，央企混合所有制改革概念股走势较强。年底前流动性紧张状况告一段落，股指出现止跌企稳反弹迹象，料后市仍可持续。
沪综指.SSEC收报3,137.43点，涨34.55点或1.11%；今日上海A股成交2,041亿元人民币，上日为1,714亿元。
“做多的力量还是集中在大盘蓝筹国企股方面，小股票目前还是相对偏弱。”联讯证券分析师陈勇说。
他并称，近日央行通过公开市场操作释放部分流动性，同时年底前金融机构结账工作基本完毕，因此市场对流动性紧张的预期出现一定程度改善。从市场表现来看，沪综指调整到3,100点整数关口后止跌企稳，短期市场调整基本结束。
两位消息人士周三透露，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。
陈勇指出，近期油价反弹，令中国石油(601857.SS)、中国石化(600028.SS)盈利预期向好，明年央企改革将大力推进，两原因推动今天大型国企股表现较好，指标股发力对指数贡献明显。近日国家出台“十三五”新兴产业规划，对中小盘股略有刺激，但目前资金流向尚未转向。
中国国务院近日发布“十三五”（2016-2020）国家战略性新兴产业发展规划指出，十三五期间将加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。
中国联通(600050.SS)收涨3.80%，中国船舶(600150.SS)收涨7.18%，中国石油收涨3.93%，中国石化收涨1.83%。
沪深300指数.CSI300收报3,338.54点，涨0.89%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,310.0点，涨1.45%，成交9,529手。沪股通和深股通分别净卖出1.51亿元和净买入3.66亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。