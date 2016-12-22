沪综指缩量微收升 短线料维持3,100点上方横盘整理

路透北京12月22日 - 中国股市沪综指周四窄幅震荡，终盘缩量微收升。分析师指出，今日金融板块走势疲弱，对指数影响较大。尽管短期市场资金偏紧状况略有改善，但年末整体资金紧张格局未有明显缓解，料沪综指短线在3,100点上方横盘整理可能性大。

沪综指.SSEC收报3,139.56点，涨2.13点或0.07%；今日上海A股成交1,857亿元人民币，上日为2,041亿元。

“（反弹）没啥力度，今天又缩量，市场没有其他的热点，整体感觉资金比较谨慎。”新时代证券分析师孙卫党说。

他并称，今日金融板块出现调整，或与明年宏观调控政策有关，且前期银行股走势较强，近期开始震荡调整，对指数拖累明显；另外当前市场热点依然围绕混合所有制改革题材，该板块调整之际其余板块难以维系新的人气。