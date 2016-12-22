沪综指缩量微收升 短线料维持3,100点上方横盘整理

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月22日 - 中国股市沪综指周四窄幅震荡，终盘缩量微收升。分析师指出，今日金融板块走势疲弱，对指数影响较大。尽管短期市场资金偏紧状况略有改善，但年末整体资金紧张格局未有明显缓解，料沪综指短线在3,100点上方横盘整理可能性大。
沪综指.SSEC收报3,139.56点，涨2.13点或0.07%；今日上海A股成交1,857亿元人民币，上日为2,041亿元。
“（反弹）没啥力度，今天又缩量，市场没有其他的热点，整体感觉资金比较谨慎。”新时代证券分析师孙卫党说。
他并称，今日金融板块出现调整，或与明年宏观调控政策有关，且前期银行股走势较强，近期开始震荡调整，对指数拖累明显；另外当前市场热点依然围绕混合所有制改革题材，该板块调整之际其余板块难以维系新的人气。
上证银行股指数今日收跌0.57%，其中北京银行收跌1.81%。
沪深300指数.CSI300收报3,335.67点，跌0.09%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,300点，跌0.14%，成交7,730手。沪股通和深股通分别净卖出8.49亿元和净买入3.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。