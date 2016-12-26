沪综指逆转收升 保险券商股及举牌概念股领涨

路透北京12月26日 - 中国股市沪综指周一收市小涨。分析师指出，因煤炭等周期股继续下跌及年末资金面偏紧，股指跳空低开后，逐波下滑，一度创下逾两个月来的盘中新低，午后随着保险券商股及险资举牌概念股的反弹，引领大盘翻红，不过成交仍属低迷，显示反弹基础不太紮实。

沪综指.SSEC收报3,122.57点，涨12.42点或0.40%，日低为3,068.415点，为10月18日以来的新低；今日上海A股成交1,704亿元人民币，上日为1,890亿元。

“举牌概念股及险资券商等板块的反弹，应属技术性反弹，而且他们的反弹，让市场的担忧情绪有所缓解。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他说，年末将至，市场资金面趋紧，而且场内也没有新的热点，大盘在缺乏增量资金的配合下，继续走高的概率不大。

在举牌概念中，中国建筑(601668.SS)收升3.59%，万科(000002.SZ)收升1.72%。而中国人寿(601628.SS)收升2.58%。

沪深300指数.CSI300收报3,322.40点，涨0.4%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,289.6点，涨0.56%，成交9,606手。（完）