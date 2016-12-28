沪综指收跌至近两个月新低 年底资金面偏紧致观望气氛趋浓

路透上海12月28日 - 中国股市沪综指周三收跌至近两个月新低，上海A股成交额为创三个月最小。分析师指出，因年底资金面偏紧且盘中热点散乱，市场观望气氛浓厚，大盘继续窄幅盘整，成交量维持在低位。

沪综指.SSEC收报3,102.24点，跌12.42点或0.40%；此前收盘低点为10月31日的3,100.49点。今日上海A股成交1,542亿元人民币，上日为1,620亿元，此前低点为9月30日的1,126亿元。

“年底资金这么紧，大盘能够横着已经不错了。”东北证券分析师沈正阳指出，目前场内没有增量资金支援，板块轮动，热点并不持续，股指只能横盘，等待更多指引。

证交所回购利率近日高企，昨日尾盘沪市隔夜回购利率一度大幅冲高至33%，创近三个月以来高点，显示个别非银机构短期融资仍存难度。

沈正阳认为，若继续横盘数日后短期均线粘合，大盘选择突破的概率就会增大，所以本周后两天，股指有望继续在约3,100点的半年线位置附近整理。

中国建筑(601668.SS)收跌3.25%，中化国际(600500.SS)收跌2.88%。

沪深300指数.CSI300收报3,301.89点，跌0.44%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,281.4点，跌0.32%，成交7,355手。沪股通和深股通分别净卖出7.8亿元和净买入3.8亿元。（完）