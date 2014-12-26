版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 26日 星期五 15:48 BJT

沪综指收升2.8%至逾四年新高

中国股市沪综指周五收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气。分析师指出，当前市场对流动性和政策利好的预期较乐观，股指此前回调接近20日均线后获得技术性支撑再度上涨，市场情绪回暖令大盘重拾升势。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐