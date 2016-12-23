沪综指收低近1% 煤炭、钢铁等周期股领跌大盘持续低位震荡

路透北京12月23日 - 中国股市沪综指周五收低近1%。分析师指出，今日大盘走势偏弱，个股普跌，煤炭、钢铁等周期股领跌，全日成交延续地量。预计下周沪综指仍将在3,100点上方震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,110.15点，跌29.41点或0.94%；该指数全周累计下跌0.41%，今日上海A股成交1,890亿元人民币，上日为1,857亿元。

“周五的下跌实质就是二次探底过程中的一部分。”国盛证券分析师刘旻说，近日上涨时市场成交量并未明显放大，指数也并未站上60日均线，属典型的技术性反抽。市场需要进行二次探底以确认前期低点3,084点的有效性。

他指出，在目前存量资金博弈背景下，受市场追捧的多为混改概念的大盘权重股，对中小盘股资金造成不断挤压。另外中小盘股缺乏明显利好刺激，短期内难以引起市场资金的兴趣，导致市场风格转换失败，中小盘股成为新的市场热点仍需较长时间完成。

华钰矿业(601020.SS)收跌9.22%，冀中能源(000937.SZ)收跌5.02%。

他并称，2016年仅剩下一个交易周。在2016年市场行情大势已定的情况下，多方目前更主要是着眼于2017年行情进行调仓换股，进行强势上攻的意愿不强，这也是近期市场成交量始终无法有效放大的一个重要原因。

沪深300指数.CSI300收报3,307.60点，跌0.84%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,277.0点，跌0.72%，成交8,272手。（完）