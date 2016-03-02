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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 2日 星期三 15:37 BJT

中国沪综指收升4.3%创四个月最大单日涨幅 地产相关板块领涨

中国股市沪综指周三放量收升4.3%，创四个月最大单日涨幅，地产相关板块领涨。分析师指出，降准利好继续发酵，且投资者对“两会”期间的政策预期较为乐观，此前大跌令很多个股存在技术反弹要求，今日大盘开盘后一路走高，盘中个股普涨热点纷呈，上涨动力充足。上证A股今日成交2,585亿元人民币，上日为1,817亿元。路透

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