版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 4月 26日 星期二 15:29 BJT

沪综指反弹收升 量能持续萎缩市场信心仍疲弱

中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日成交量继续萎缩，显示市场信心仍疲弱，盘中周期股和大宗商品期价形成共振，走势低迷。近期市场受信用违约等事件影响，资金和情绪面仍偏谨慎，大盘料续弱势震荡。上证A股今日成交1,327亿元人民币，上日为1,386亿元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐