沪综指震荡收升 煤炭板块受季节性因素影响领涨大盘

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月22日 - 中国股市沪综指周三震荡收升。分析师表示，今日大盘探底反弹，煤炭板块受季节性因素影响领涨，但成交额再现萎缩。因月末市场资金面略显紧张，加之近期市场监管明显加强，以及临近英国脱欧公投，市场炒作情绪受到抑制仍较为谨慎。
沪综指.SSEC收报2,905.55点，涨26.99点或0.94%。上证A股今日成交1,561亿元人民币，较前一交易日萎缩两成，上日为1,979亿元。
“反弹不是很强，大家还是比较谨慎，信心不足，还是等一些担忧的因素（明朗）。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他并认为，近期煤炭价格持续小幅上调，电厂应对夏季用电高峰储煤量有所减少，煤炭期现货价格创出近期新高，加之供给侧改革提速，煤炭企业将得到一定程度的补贴，煤炭板块短期受到资金青睐。
欧洲煤炭期货近期触及每吨57美元，为2015年7月以来最高。中国5月炼焦煤进口4,423,206吨, 同比上升135.67%。
兖州煤业(600188.SS)涨停报收，大同煤业(601001.SS)收涨5.16%。
半年末将至，央行公开市场上周转为净投放1,050亿元，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。
沪深300指数.CSI300收报3,133.96点，涨0.89%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,076.0点，涨1.12%，成交12,581手。130亿元额度的沪股通净买入10.11亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。