沪综指收跌续创一个月新低 中小盘股走势疲弱

路透北京8月1日 - 中国股市沪综指周一收跌续创一个月新低。分析师指出，今天开盘后大盘快速下跌，后维持低位震荡，午后走势逐步趋稳，中小盘股走势依旧疲弱。不过今日股指下跌力度有一定减弱，且量能持续萎缩，短线大盘料进入震荡筑底阶段。

沪综指.SSEC收报2,953.39点，跌25.95点或0.87%。上证A股今日成交1,617亿元人民币，上日为1,693亿元。

“今天市场的下跌主要还是上周调整以后的惯性回落。”首创证券策略分析师邵帅说。

他指出，上周大盘经历调整后，市场信心不足，获利盘加速涌出，短线技术指标基本上呈现空头排列，也是导致今天大盘调整的重要原因。今日公布的PMI喜忧参半，数据显示经济总体在低位趋稳，未对大盘形成明显的冲击。

方正证券策略分析师陈敏认为，近期题材股炒作全面降温导致本轮市场下跌，不过指数经过连续下跌后，市场反弹动能正逐渐增强，短线沪综指2,930点附近存在较强支撑，但中期市场氛围依然偏谨慎。

中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。

创业板指数P今日收盘续跌1.09%，近20只中小板和创业板个股跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,176.81点，跌0.85%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,151.6点，跌1.04%，成交12,001手。130亿元额度的沪股通净买入14.15亿元。（完）