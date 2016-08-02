沪综指反弹收升 观望气氛浓厚A股成交额创逾两个月新低

路透北京8月2日 - 中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日股指小幅反弹，盘中个股普涨，但成交量大幅萎缩，场内观望气氛浓厚，A股成交额创逾两个月新低。短线看，多空双方力量在目前点位暂时平衡，市场或将迎来小幅反弹。

沪综指.SSEC收报2,971.28点，涨17.89点或0.61%。上证A股今日成交1,275亿元人民币，创逾两个月新低，此前成交额低点为5月30日的1,154亿元，上日为1,617亿元。

“现在基本上是个弱势反弹，跌得多了有点反弹，但是没有成交量，市场也比较谨慎。”新时代证券策略分析师孙卫党说。

他指出，成交量大幅萎缩说明投资者入场比较谨慎，现在市场定位比较明确，监管政策趋严将使部分资金流出市场，同时白酒股等前期涨幅大的板块也有获利了结的迹象，不过短期市场在大幅缩量后都会出现小幅反弹，但力度不会太大。

今日运输板块涨幅居前，申通地铁(600834.SS)、海汽集团(603069.SS)报收涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,189.05点，涨0.39%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,164.8点，涨0.2%，成交9,146手。（完）