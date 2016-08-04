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中国财经 | 2016年 8月 4日 星期四 15:28 BJT

沪综指小幅收涨 题材股重新活跃大盘震荡回升

路透北京8月4日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，今日大盘弱势震荡整理，成交持续低迷。午后部分前期调整的题材股反弹带动股指回升，锂电池、量子通信等板块领涨大盘。料后市股指仍将疲弱一段时间，以反复震荡为主。

沪综指.SSEC收报2,982.43点，涨3.97点或0.13%。上证A股今日成交1,514亿元人民币，上日为1,574亿元。

“今天一些题材股还是有所反应，所以大盘震荡中有所回升。”开源证券策略分析师田渭东说。

他并称，大盘目前还是震荡行情，今天部分前期回调的题材股回升，令创业板指数明显强于沪综指，不过大盘整体走势仍属于大幅下挫后的反弹走势。

创业板指数P今日收盘涨1.01%，万科A今日大幅拉升，报收涨停19.67元。

陷入股权之争的中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，7月公司实现销售面积207.7万平方米，销售金额274.4亿元人民币，同比增长15.1%，环比6月则下滑35.3%。

沪深300指数.CSI300收报3,201.29点，涨0.24%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,177.2点，涨0.39%，成交10,262手。130亿元额度的沪股通净卖出1.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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