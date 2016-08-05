沪综指小幅收跌 市场信心不足多数个股仍处调整状态

路透北京8月5日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌，结束连续三日小幅反弹。分析师指出，今日股指窄幅波动，万科A午后强势拉升，股价一度逼近涨停，并带动金融地产权重股整体上扬，对大盘指数有一定拉动，但多数个股仍处于调整状态，市场跷跷板特征明显。

沪综指.SSEC收报2,976.696点，跌5.730点或0.19%，该指数全周累计下跌0.09%。上证A股今日成交1,542亿元人民币，上日为1,514亿元。

“周一下跌后，指数基本上调整到位，每天小幅反弹一点点，但是市场没有信心，找不到反弹的理由。”国都证券策略分析师肖世俊说，本周指数反弹的幅度，包括热点板块都不明显，持续性也不强。

他并称，近期板块涨跌轮动过快，表明场内鲜有板块在估值方面有绝对优势和吸引力，今日银行和券商股表现较好，但市场对其基本面仍有担忧。昨日英国央行再度放水，但对市场的提振作用可能很短暂。

今日上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.41%，万科A(000002.SZ)今日继续大幅拉升，报收20.95元，涨6.51%。

英国央行周四降息，为2009年以来首见，并称其将买进600亿英镑的政府公债以缓解英国公投退欧的打击，并推出两个新的计划，其一是买进100亿英镑的高等级公司债，其二是可能最高达1,000亿英镑，以确保在降息后银行能继续放款。

沪深300指数.CSI300收报3,205.11点，涨0.12%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,193.0点，涨0.67%，成交10,937手。130亿元额度的沪股通净买入7.71亿元。（完）