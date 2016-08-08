沪综指收升 商品期货价格大涨带动煤炭、钢铁板块上扬

路透北京8月8日 - 中国股市沪综指周一收升近1%。分析师指出，今日大盘对进出口数据反应平平，不过受煤炭、钢铁等部分品种期货价格大涨影响，今天资源类板块走势强劲，并带动指数回升，但短期成交量仍未能有效放大，将给股指上涨持续性带来考验。

沪综指.SSEC收报3,004.28点，涨27.58点或0.93%，上证A股今日成交1,663亿元人民币，上日为1,542亿元。

“今天市场低开高走，企稳反弹的主要动力还是来自于煤炭、钢铁这些资源类的品种，而且是和大宗商品的联动程度非常高。”首创证券分析师邵帅说。

他并称，近期包括有色金属和黄金板块在内的整个资源板块走势，和期货市场有极高的关联度且有一定持续性和活跃度。在目前其他热点主线不十分清晰的行情下，资源板块正受到场内资金的青睐，但部分品种短期获利盘较大，投资者需留意其阶段性波动。

中国铁矿石和钢材恢复涨势，价格触及数周高位。大连铁矿石上涨3.4%至每吨503元人民币，上海螺纹钢跳涨逾4%，大连焦煤上涨近5%至每吨818元人民币。

他同时指出，大盘从8月1日的低点以来，尽管相对疲弱且缩量，但市场重心仍小幅上移，并对短期均线系统进行修复，股指目前仍处于上下两难的均衡格局，持续做空动力并不强，存量资金仍在尝试挖掘热点，后续仍要关注沪综指3,000点左右，量能能否有效配合。

他并认为，今日经济数据未出现明显的异动和趋势性变化，所以数据对股市的直接影响并不显著，市场仍需持续关注本周后续经济数据的变化。

中国7月美元计价出口同比降幅略收窄，进口降幅则远超预期为五个月来最大。在内需不振、外需低迷的情况下，中国外贸预计难有实质性好转。

兖州煤业(600188.SS)、西山煤电(000983.SZ)、山西焦化(600740.SS)、大同煤业(601001.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,234.18点，涨0.91%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,223.0点，涨0.99%，成交11,751手。130亿元额度的沪股通净买入9.83亿元。（完）