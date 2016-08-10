沪综指小幅收跌 大盘反弹动能不足股指震荡蓄势

路透北京8月10日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持震荡蓄势走势，煤炭、钢铁板块再度活跃，但市场反应偏淡。大盘前期快速下探后本周企稳反弹，但存量资金博弈格局下大盘反弹动能仍显不足。

沪综指.SSEC收报3,018.75点，跌6.93点或0.23%，上证A股今日成交1,774亿元人民币，上日为1,809亿元。

“在反弹几个交易日后，上涨到目前的位置是到了一个压力位了，而且从反弹的时间来算也到了尾声阶段，所以后半周应是到了变盘节点。”方正证券策略分析师陈敏说。

他认为，大盘在前期下跌过程中部分资金选择离场观望，随后股指出现反弹，短期市场情绪虽略有好转，但不足以支撑大盘明显走好，短期沪综指3,040点附近仍存在较大阻力。

他并指出，最近超跌的前期强势股今天出现了快速拉升的过程，这代表着强势股的反弹已经到了扩散阶段，一旦反弹热点扩散，行情或将进入调整。

今日市场热点再度切换到煤炭、钢铁板块，华菱钢铁(000932.SZ)涨停报收，山西焦化(600740.SS)收涨8.87%，大同煤业(601001.SS)收涨4.90%。

沪深300指数.CSI300收报3,243.34点，跌0.42%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,234.2点，跌0.15%，成交8,585手。130亿元额度的沪股通净买入13.2亿元。（完）