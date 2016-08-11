沪综指收跌 金融股奋力护盘不敌多数股票走势低迷

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月11日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，今日开盘后股指上冲乏力，随即转入震荡整理，尾盘出现跳水行情。虽金融板块奋力护盘，但多数股票依旧表现低迷。由于近期深港通预期升温，相关个股今天则表现抢眼。
沪综指.SSEC收报3,002.64点，跌16.11点或0.53%，上证A股今日成交1,740亿元人民币，上日为1,774亿元。
“主要是深港通这两天有一些消息，市场预期近期应该宣布启动。”国都证券策略分析师肖世俊说，所以与此相关的估值相对较低的证券、银行股，和香港市场比较稀缺的白酒、家电股今天都开始表现。
他认为，目前市场无风险利率继续下行，股市存在上行动力，但上涨步伐仍将较缓慢，同时近日未见市场风险偏好显著上升，股指大概率仍将震荡缓步上扬。
香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”，但他没有为深港通的推出时间做出预测。
今日券商板块整体上涨，第一创业(002797.SZ)收涨5.30%，国元证券(000728.SZ)收涨 2.82%。
沪深300指数.CSI300收报3,233.36点，跌0.31%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,226.2点，跌0.29%，成交12,119手。130亿元额度的沪股通净买入10.47亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。