沪综指收跌 金融股奋力护盘不敌多数股票走势低迷

路透北京8月11日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，今日开盘后股指上冲乏力，随即转入震荡整理，尾盘出现跳水行情。虽金融板块奋力护盘，但多数股票依旧表现低迷。由于近期深港通预期升温，相关个股今天则表现抢眼。

沪综指.SSEC收报3,002.64点，跌16.11点或0.53%，上证A股今日成交1,740亿元人民币，上日为1,774亿元。

“主要是深港通这两天有一些消息，市场预期近期应该宣布启动。”国都证券策略分析师肖世俊说，所以与此相关的估值相对较低的证券、银行股，和香港市场比较稀缺的白酒、家电股今天都开始表现。

他认为，目前市场无风险利率继续下行，股市存在上行动力，但上涨步伐仍将较缓慢，同时近日未见市场风险偏好显著上升，股指大概率仍将震荡缓步上扬。

香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”，但他没有为深港通的推出时间做出预测。

今日券商板块整体上涨，第一创业(002797.SZ)收涨5.30%，国元证券(000728.SZ)收涨 2.82%。

沪深300指数.CSI300收报3,233.36点，跌0.31%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,226.2点，跌0.29%，成交12,119手。130亿元额度的沪股通净买入10.47亿元。（完）