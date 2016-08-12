沪综指收升1.6%创一个月最大单日涨幅 权重板块整体走强

路透北京8月12日 - 中国股市沪综指周五收升1.6%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的经济数据疲弱，令市场对货币政策放松的预期再起，金融地产等权重板块整体走势强劲，但成交量并未能有效放大，追涨动力仍显不足，料后市难以持续走强。

沪综指.SSEC收报3,050.67点，涨48.03点或1.6%，该指数全周累计上涨2.5%，为六周来最大；上证A股今日成交1,724亿元人民币，上日为1,740亿元。

“从盘面来看，大家还是有降息降存准的预期。”开源证券策略分析师田渭东说。

他认为，近期盘面在举牌概念股和降息降准预期的影响下，以房地产为代表的部分权重板块逐渐走强，由于金融地产等权重股市盈率较低，估值水平也不高，上涨即可带动股指上扬，但其走强并未得到成交量的配合，且大部分题材股走势依然较弱。

他并称，数据显示，民间投资增速继续下降，意味着未来经济扩张速度仍将降低，同时短期市场无风险收益率也呈现出下降趋势，市场预期或将再次通过货币政策放松抑制经济增速下滑，恢复民间投资信心。

最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

上证金融地产行业指数收涨2.51%，万科A(000002.SZ)涨停报收，江苏银行(600919.SS)收升9.2%。

沪深300指数.CSI300收报3,294.23点，涨1.88%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,288点，涨1.56%，成交12,973手。130亿元额度的沪股通净买入6.16亿元。（完）