沪综指震荡收跌 银行股整体回调对大盘形成拖累

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京8月16日 - 中国股市沪综指周二震荡收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，盘中热点较昨日有所扩大，地产股依旧保持强势，但中小盘股整体表现平平，银行股整体回调对大盘形成明显拖累，后市需关注资金和乐观情绪能否过渡至中小盘股。
沪综指.SSEC收报3,110.04点，跌15.16点或0.49%，上证A股今日成交3,024亿元人民币，上日成交量为3,194亿元。
“昨日表现优异的金融地产权重板块今日开始分化，表现为地产强金融弱。”光大证券分析师徐沛东指出。
他说，今日近期银行板块的龙头股江苏银行跳空低开后未翻红，对人气形成一定影响，整个银行板块有一定出货迹象。地产板块在短期超快速拉高后泡沫化严重，同时今日万科A股市值已达3,000亿元的重要节点，后市上攻难度逐渐加大。
上证地产类指数收升0.76%；上证银行股指数收跌1.87%。国内最大房企--万科(000002.SZ)今日涨停报收，续创新高；江苏银行(600919.SS)收跌0.70%，工商银行(601398.SS)收跌3.06%。
沪深300指数.CSI300收报3,378.25点，跌0.45%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,3373.4点，跌0.63%，成交13,177手。130亿元额度的沪股通净买入50.19亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
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