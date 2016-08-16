沪综指震荡收跌 银行股整体回调对大盘形成拖累

沪综指.SSEC收报3,110.04点，跌15.16点或0.49%，上证A股今日成交3,024亿元人民币，上日成交量为3,194亿元。

他说，今日近期银行板块的龙头股江苏银行跳空低开后未翻红，对人气形成一定影响，整个银行板块有一定出货迹象。地产板块在短期超快速拉高后泡沫化严重，同时今日万科A股市值已达3,000亿元的重要节点，后市上攻难度逐渐加大。