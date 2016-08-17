沪综指震荡近收平 深港通获批消息对市场影响不大

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月17日 - 中国股市沪综指周三震荡近收平。分析师指出，昨晚深港通获批消息公布后，今日大盘盘中继续探底并震荡回升，尾盘逐渐收回跌幅，显示整体受消息影响有限，题材股和中小盘股则相对活跃，料大盘短期仍有上扬机会。
沪综指.SSEC收报3,109.55点，跌0.49点或0.02%，上证A股今日成交2,379亿元人民币，上日成交量为3,024亿元。
“大盘今天经历了回调，然后又被拉起来了，还是一个强势。”开源证券分析师田渭东指出，“在权重股的支撑下把人气逐渐给带起来了。”
他说，从估值水平上看，深港通开通对创业板的中小盘股不利，但今日创业板指数被强力拉高，说明场内资金充裕，部分资金仍较为活跃。近日权重股大涨小回式的回调令人气有所恢复，整体而言，本轮中级反弹仍未结束。
今日因深港通而明显受益的券商股普遍下跌，中信证券(600030.SS)收跌0.34%，国泰君安(601211.SS)收跌0.48%。
中港两地证券监管机构周二宣布批准深港通，并预计约四个月内推出。深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股，及深交所上市的A+H股公司股票。深股通初期的投资者仅限于香港相关规则所界定的机构专业投资者。
而港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联交所上市的A+H股公司股票。深港通不再设总额度限制，沪港通总额度也同时取消。
沪深300指数.CSI300收报3,373.05点，跌0.15%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,365.8点，跌0.4%，成交11,012手。130亿元额度的沪股通净买入17.36亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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