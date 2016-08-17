沪综指震荡近收平 深港通获批消息对市场影响不大

路透北京8月17日 - 中国股市沪综指周三震荡近收平。分析师指出，昨晚深港通获批消息公布后，今日大盘盘中继续探底并震荡回升，尾盘逐渐收回跌幅，显示整体受消息影响有限，题材股和中小盘股则相对活跃，料大盘短期仍有上扬机会。

沪综指.SSEC收报3,109.55点，跌0.49点或0.02%，上证A股今日成交2,379亿元人民币，上日成交量为3,024亿元。

“大盘今天经历了回调，然后又被拉起来了，还是一个强势。”开源证券分析师田渭东指出，“在权重股的支撑下把人气逐渐给带起来了。”

他说，从估值水平上看，深港通开通对创业板的中小盘股不利，但今日创业板指数被强力拉高，说明场内资金充裕，部分资金仍较为活跃。近日权重股大涨小回式的回调令人气有所恢复，整体而言，本轮中级反弹仍未结束。

今日因深港通而明显受益的券商股普遍下跌，中信证券(600030.SS)收跌0.34%，国泰君安(601211.SS)收跌0.48%。

中港两地证券监管机构周二宣布批准深港通，并预计约四个月内推出。深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股，及深交所上市的A+H股公司股票。深股通初期的投资者仅限于香港相关规则所界定的机构专业投资者。

而港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联交所上市的A+H股公司股票。深港通不再设总额度限制，沪港通总额度也同时取消。

沪深300指数.CSI300收报3,373.05点，跌0.15%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,365.8点，跌0.4%，成交11,012手。130亿元额度的沪股通净买入17.36亿元。（完）