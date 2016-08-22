沪综指震荡收跌 年线附近压力明显大盘延续调整

路透北京8月22日 - 中国股市沪综指周一震荡收跌。分析师指出，今日股指弱势震荡，年线附近（3,114点）压力仍大压制大盘，部分前期大涨个股出现深幅回调。目前市场短线风格仍占主导，在存量资金主导下，市场仍将选择时间换空间的方式消化技术压力，股指料延续震荡整固。

沪综指.SSEC收报3,084.81点，跌23.29点或0.75%，上证A股今日成交2,046亿元人民币，上日成交量为2,083亿元。

“今天早盘反弹冲击到年线明显受阻，大盘在上攻乏力的情况下应该会向下方寻求技术性支撑和平台的支撑。”首创证券策略分析师邵帅指出，现在股指较强的阻力位置在年线和沪综指3,150点附近，而支撑位则在10日线（3,080点）一线。

他并指出，技术面上，大盘自上周冲高后，上方阻力逐渐显现，且大盘量能相对不足，使得权重板块难以出现持续有效的上涨。同时上市公司中报披露渐入尾声，绩差和不达预期的个股将在本周到月底的时间段内显现压力，这一因素也抑制了题材股和成长股的表现。

今日有色金属、机械等板块跌幅居前，泰尔重工(002347.SZ)、上海九百(600838.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,336.79点，跌0.84%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,317.0点，跌0.51%，成交11,748手。130亿元额度的沪股通净买入1.74亿元。（完）