沪综指缩量小幅收跌 短期资金面偏紧致观望气氛较浓

路透北京8月24日 - 中国股市沪综指周三缩量小幅收跌。分析师指出，短期资金面略偏紧，目前市场分歧仍较大，致观望气氛较浓；近期脉冲性行情预示机构护盘调仓的意愿较强，且沪指3,100点位置附近相对敏感，令追涨资金相对谨慎。

沪综指.SSEC收报3,085.88点，跌3.83点或0.12%，上证A股今日成交1,600亿元人民币，上日成交量为1,742亿元。

“成交萎缩得比较厉害，现在大盘基本就是涨一天调一段时间这样一个态势。”新时代证券策略分析师孙卫党称。

他并指出，近期上市公司半年报进入密集公布期，部分业绩较好的公司股票走势稳健，虽然连续上涨动力不强，但赚钱方式相对稳定。而中报公布拟10股送转30股的煌上煌(002695.SZ)今日涨停，亦带动大比例送股的股票走势较强。

时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。

沪深300指数.CSI300收报3,329.86点，跌0.36%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,302.2点，跌0.27%，成交11,716手。130亿元额度的沪股通净买入4.42亿元。（完）