沪综指缩量小幅收跌 短期资金面偏紧致观望气氛较浓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月24日 - 中国股市沪综指周三缩量小幅收跌。分析师指出，短期资金面略偏紧，目前市场分歧仍较大，致观望气氛较浓；近期脉冲性行情预示机构护盘调仓的意愿较强，且沪指3,100点位置附近相对敏感，令追涨资金相对谨慎。
沪综指.SSEC收报3,085.88点，跌3.83点或0.12%，上证A股今日成交1,600亿元人民币，上日成交量为1,742亿元。
“成交萎缩得比较厉害，现在大盘基本就是涨一天调一段时间这样一个态势。”新时代证券策略分析师孙卫党称。
他并指出，近期上市公司半年报进入密集公布期，部分业绩较好的公司股票走势稳健，虽然连续上涨动力不强，但赚钱方式相对稳定。而中报公布拟10股送转30股的煌上煌(002695.SZ)今日涨停，亦带动大比例送股的股票走势较强。
时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。
沪深300指数.CSI300收报3,329.86点，跌0.36%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,302.2点，跌0.27%，成交11,716手。130亿元额度的沪股通净买入4.42亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。