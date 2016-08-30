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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 15:17 BJT

沪综指缩量小幅收涨 投资者情绪谨慎券商股走势偏强

路透北京8月30日 - 中国股市沪综指周二小幅收涨。分析师指出，今天早盘股指维持震荡走势，午后大盘在证券股的带动下出现一波拉升，临近尾盘涨幅缩窄，量能持续萎缩。受益于深港通消息影响，证券股出现拉升走势偏强，盘中其他热点轮动较快，显示投资者情绪面仍偏谨慎。

沪综指.SSEC收报3,074.68点，涨4.65点或0.15%，上证A股今日成交1,584亿元人民币，上日成交量为1,631亿元。

“现在热点比较涣散，情绪面也比较谨慎，在加上海外宏观面美联储收紧流动性对大盘还是有所影响。”广证恒生证券分析师张文轩表示。

他并称，沪综指近日沿年线附近运行，且受制于年线压制未能有力突破，同时9月美联储加息概率升高，部分金属板块和外债较高企业对此较敏感，因此近期情绪面并不十分乐观。

中国深圳交易所近日表示，将确保年内开通深港通，深交所等四方已完成主要规则制订工作，拟于近期向市场公开征求意见。

中信证券(600030.SS)收涨0.72%，国元证券(000728.SZ)收涨2.81%。

沪深300指数.CSI300收报3,311.99点，涨0.13%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,293.2点，涨0.41%，成交11,574手。130亿元额度的沪股通净买入11.54亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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