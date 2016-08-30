沪综指缩量小幅收涨 投资者情绪谨慎券商股走势偏强

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京8月30日 - 中国股市沪综指周二小幅收涨。分析师指出，今天早盘股指维持震荡走势，午后大盘在证券股的带动下出现一波拉升，临近尾盘涨幅缩窄，量能持续萎缩。受益于深港通消息影响，证券股出现拉升走势偏强，盘中其他热点轮动较快，显示投资者情绪面仍偏谨慎。
沪综指.SSEC收报3,074.68点，涨4.65点或0.15%，上证A股今日成交1,584亿元人民币，上日成交量为1,631亿元。
“现在热点比较涣散，情绪面也比较谨慎，在加上海外宏观面美联储收紧流动性对大盘还是有所影响。”广证恒生证券分析师张文轩表示。
他并称，沪综指近日沿年线附近运行，且受制于年线压制未能有力突破，同时9月美联储加息概率升高，部分金属板块和外债较高企业对此较敏感，因此近期情绪面并不十分乐观。
中国深圳交易所近日表示，将确保年内开通深港通，深交所等四方已完成主要规则制订工作，拟于近期向市场公开征求意见。
中信证券(600030.SS)收涨0.72%，国元证券(000728.SZ)收涨2.81%。
沪深300指数.CSI300收报3,311.99点，涨0.13%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,293.2点，涨0.41%，成交11,574手。130亿元额度的沪股通净买入11.54亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。