沪综指收跌 市场对美联储加息担忧上升权重板块持续调整

路透北京9月1日 - 中国股市沪综指周四收跌。分析师指出，今天股指早盘冲高受阻回落，全日在前日收盘点位下方窄幅波动，尾盘指数出现跳水，成交量持续低迷；房地产、钢铁煤炭和金融等权重板块走势疲弱，对指数形成拖累。明晚公布的美国非农数据很可能超预期，市场对美联储即将加息的担忧上升。

沪综指.SSEC收报3,063.31点，跌22.18点或0.72%，上证A股今日成交1,710亿元人民币，上日成交量为1,608亿元。

“大家都担心9月份美联储可能加息，一旦加息对汇率和流动性压力还是比较大。”国都证券分析师肖世俊表示。

他并称，今日PMI数据回升较为明显，超出市场预期，但整体经济仍难言改善，大盘对数据的反映并不明显。另外，前期房地产板块上涨较快累计涨幅可观，在监管趋严和局部城市限购限贷的背景下，投资者对下半年房地产的前景略有担忧，致房地产股出现调整。

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。

上证地产类指数.SSEP收跌2.63%、万科A(000002.SZ)收跌5.98%，中房地产(000736.SZ)收跌7.06%。

沪深300指数.CSI300收报3,301.58点，跌0.79%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,271.8点，跌1.02%，成交11,261手。130亿元额度的沪股通净买入3.93亿元。（完）