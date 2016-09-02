沪综指小幅收升 美国非农数据明朗前大盘窄幅波动

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京9月2日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今天股指低开后在前日收盘点位附近窄幅波动，午盘一度探底随即回升。今晚美国非农数据将公布，对市场判断美联储加息进程较重要，数据明朗前大盘波动不大。周末G20会议将开幕，政策面的稳定预期也暂时对市场形成支撑，大盘料继续震荡蓄势。
沪综指.SSEC收报3,067.35点，涨4.04点或0.13%，该指数全周累计下跌0.10%，上证A股今日成交1,661亿元人民币，上日成交量为1,710亿元。
“今天市场走势比较弱，我觉得还是在等待。”联讯证券策略分析师陈勇表示。
他并称，近期公布数据显示宏观经济开始企稳，且从上市公司中报业绩衡量，目前估值水平基本适中，但大盘受流动期及美联储加息预期影响依然偏弱。目前大盘调整时间已比较充分，继续调整或以箱体震荡的过程完成，股指维持震荡区间概率较大。
美国劳工部周五稍晚将公布受外界密切关注的就业报告，数值若符合预期，将强化经济在上半年近乎迟滞后已恢复动能的观点。美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅可能较为温和，但就业市场可能足够强劲，得以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚升息。
上证金融地产行业指数收涨0.53%，创业板指数P收跌0.48%。
沪深300指数.CSI300收报3,314.11点，涨0.38%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,289.0点，涨0.05%，成交11,612手。130亿元额度的沪股通净买入0.48亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。