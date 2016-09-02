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中国财经 | 2016年 9月 2日 星期五 15:14 BJT

沪综指小幅收升 美国非农数据明朗前大盘窄幅波动

路透北京9月2日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今天股指低开后在前日收盘点位附近窄幅波动，午盘一度探底随即回升。今晚美国非农数据将公布，对市场判断美联储加息进程较重要，数据明朗前大盘波动不大。周末G20会议将开幕，政策面的稳定预期也暂时对市场形成支撑，大盘料继续震荡蓄势。

沪综指.SSEC收报3,067.35点，涨4.04点或0.13%，该指数全周累计下跌0.10%，上证A股今日成交1,661亿元人民币，上日成交量为1,710亿元。

“今天市场走势比较弱，我觉得还是在等待。”联讯证券策略分析师陈勇表示。

他并称，近期公布数据显示宏观经济开始企稳，且从上市公司中报业绩衡量，目前估值水平基本适中，但大盘受流动期及美联储加息预期影响依然偏弱。目前大盘调整时间已比较充分，继续调整或以箱体震荡的过程完成，股指维持震荡区间概率较大。

美国劳工部周五稍晚将公布受外界密切关注的就业报告，数值若符合预期，将强化经济在上半年近乎迟滞后已恢复动能的观点。美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅可能较为温和，但就业市场可能足够强劲，得以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚升息。

上证金融地产行业指数收涨0.53%，创业板指数P收跌0.48%。

沪深300指数.CSI300收报3,314.11点，涨0.38%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,289.0点，涨0.05%，成交11,612手。130亿元额度的沪股通净买入0.48亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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