沪综指小幅收升 大宗商品价格走强带动金属资源股领涨

路透北京9月5日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，今天市场整体走势平稳，股指微幅上涨，受期货市场价格大涨带动，金属资源类股票走势强劲。近期大盘连续窄幅盘整，量能持续萎缩，但整体跌幅不大，料后市股指仍以消化短期获利盘和年线阻力为主。

沪综指.SSEC收报3,072.10点，涨4.75点或0.15%，上证A股今日成交1,611亿元人民币，上日成交量为1,661亿元。

“今天领涨的基本上是钢铁、煤炭、有色等资源股，这个也是和大宗商品市场短期的反弹密切相关。”首创证券策略分析师邵帅表示，美元回落和国内经济略好于预期，双重因素推动中国大宗商品价格短期走强。

他并称，目前市场保持平稳主要和基本面、政策面预期密切相关。近期数据表明宏观经济仍处于低位企稳状态。最新的非农数据略差于市场预期，减轻了市场对本月美联储加息的担忧，这两点推动市场出现相对平稳的走势。

财新/Markit周一联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.4个点至52.1；当月综合PMI受制造业拖累微幅回落至51.8，上月为51.9。就业趋于平稳、预期指数上升，带动财新8月中国服务业PMI小幅回升，但和历史平均水准相比，服务业经济活动增速仍然偏弱。

驰宏锌锗(600497.SS)收涨9.05%，陕西煤业(601225.SS)收涨4.92%。

沪深300指数.CSI300收报3,319.68点，涨0.17%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,299.4点，涨0.30%，成交11,459手。130亿元额度的沪股通净买入16.88亿元。（完）