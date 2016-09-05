沪综指小幅收升 大宗商品价格走强带动金属资源股领涨

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月5日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，今天市场整体走势平稳，股指微幅上涨，受期货市场价格大涨带动，金属资源类股票走势强劲。近期大盘连续窄幅盘整，量能持续萎缩，但整体跌幅不大，料后市股指仍以消化短期获利盘和年线阻力为主。
沪综指.SSEC收报3,072.10点，涨4.75点或0.15%，上证A股今日成交1,611亿元人民币，上日成交量为1,661亿元。
“今天领涨的基本上是钢铁、煤炭、有色等资源股，这个也是和大宗商品市场短期的反弹密切相关。”首创证券策略分析师邵帅表示，美元回落和国内经济略好于预期，双重因素推动中国大宗商品价格短期走强。
他并称，目前市场保持平稳主要和基本面、政策面预期密切相关。近期数据表明宏观经济仍处于低位企稳状态。最新的非农数据略差于市场预期，减轻了市场对本月美联储加息的担忧，这两点推动市场出现相对平稳的走势。
财新/Markit周一联合公布，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.4个点至52.1；当月综合PMI受制造业拖累微幅回落至51.8，上月为51.9。就业趋于平稳、预期指数上升，带动财新8月中国服务业PMI小幅回升，但和历史平均水准相比，服务业经济活动增速仍然偏弱。
驰宏锌锗(600497.SS)收涨9.05%，陕西煤业(601225.SS)收涨4.92%。
沪深300指数.CSI300收报3,319.68点，涨0.17%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,299.4点，涨0.30%，成交11,459手。130亿元额度的沪股通净买入16.88亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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