沪综指连三日小幅收升 G20相关板块表现强势

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月6日 - 中国股市沪综指周二连三日小幅收升。分析师指出，今天早盘股指小幅下探获得支撑后逐级走高，尾盘涨幅略有收窄，中小盘概念股领涨。短期G20会议潜在的利好仍未被市场充分消化，G20提到的部分相关板块后市料仍有脉冲上涨机会。
沪综指.SSEC收报3,091.71点，涨18.61点或0.63%，上证A股今日成交1,928.4亿元人民币，上日成交量为1,611亿元。
“热点板块方面和G20还是有点关系的，昨天首次提出绿色金融这个概念，今天像环保、园林和PM2.5相关的大气治理板块表现最为强势。”光大证券策略分析师徐沛东表示。
他并称，今日早盘前期创业板龙头股乐视网(300104.SZ)一度出现破位迹象，但随即被资金拉起，对中小盘股走势的提振作用较大。中报披露后，部分中小盘股因高送转等题材走势逐渐趋强。
中国国家主席习近平周一在G20(20国集团)记者会上称，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。当前世界经济复苏乏力，全球性挑战对全球经济的挑战不容忽视，各类风险和不确定性仍然比较突出。
创业板指数P收涨1.84%，乐视网收涨1.25%，科融环境(300152.SZ)、中电环保(300172.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,342.63点，涨0.69%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,329.0点，涨0.86%，成交14,441手。130亿元额度的沪股通净买入12.05亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。