沪综指连三日小幅收升 G20相关板块表现强势

路透北京9月6日 - 中国股市沪综指周二连三日小幅收升。分析师指出，今天早盘股指小幅下探获得支撑后逐级走高，尾盘涨幅略有收窄，中小盘概念股领涨。短期G20会议潜在的利好仍未被市场充分消化，G20提到的部分相关板块后市料仍有脉冲上涨机会。

沪综指.SSEC收报3,091.71点，涨18.61点或0.63%，上证A股今日成交1,928.4亿元人民币，上日成交量为1,611亿元。

“热点板块方面和G20还是有点关系的，昨天首次提出绿色金融这个概念，今天像环保、园林和PM2.5相关的大气治理板块表现最为强势。”光大证券策略分析师徐沛东表示。

他并称，今日早盘前期创业板龙头股乐视网(300104.SZ)一度出现破位迹象，但随即被资金拉起，对中小盘股走势的提振作用较大。中报披露后，部分中小盘股因高送转等题材走势逐渐趋强。

中国国家主席习近平周一在G20(20国集团)记者会上称，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。当前世界经济复苏乏力，全球性挑战对全球经济的挑战不容忽视，各类风险和不确定性仍然比较突出。

创业板指数P收涨1.84%，乐视网收涨1.25%，科融环境(300152.SZ)、中电环保(300172.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,342.63点，涨0.69%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,329.0点，涨0.86%，成交14,441手。130亿元额度的沪股通净买入12.05亿元。（完）