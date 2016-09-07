沪综指连四日微收升 PPP概念股受政策提振领涨大盘

路透北京9月7日 - 中国股市沪综指周三连四日微收升。分析师指出，近期美国数据不乐观，美联储短期加息概率降低，市场担忧情绪有所舒缓，全球股市、大宗商品等风险资产小幅反弹。今日PPP概念股领涨大盘，但经济基本面和流动性对市场驱动力仍显不足，后市整体仍处震荡市。

沪综指.SSEC收报3,091.93点，涨1.22点或0.04%，上证A股今日成交2,069亿元人民币，上日成交量为1,928.4亿元。

“这两天反弹是基于近日美国数据不太乐观，短期加息概率比较低，给市场舒缓了一下。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并称，近期政策对PPP项目暖风频吹，PPP概念股表现抢眼，本轮概念股从行情启动至今涨幅平均在15%左右，随着政策逐渐明朗，市场资金将提前反映对PPP项目的乐观预期。

中国国务院近日召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度。注重运用政府和社会资本合作模式，再向社会集中推介一批有现金流、有稳定回报预期的项目；推动中央企业增加农村电网、电信基础设施等短板领域投资。

蒙草生态(300355.SZ)涨停报收，科融环境(300152.SZ)收涨5.99%。

沪深300指数.CSI300收报3,340.82点，跌0.05%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,330.2点，涨0.13%，成交11,112手。130亿元额度的沪股通净买入8.35亿元。（完）