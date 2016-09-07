沪综指连四日微收升 PPP概念股受政策提振领涨大盘

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 中国股市沪综指周三连四日微收升。分析师指出，近期美国数据不乐观，美联储短期加息概率降低，市场担忧情绪有所舒缓，全球股市、大宗商品等风险资产小幅反弹。今日PPP概念股领涨大盘，但经济基本面和流动性对市场驱动力仍显不足，后市整体仍处震荡市。
沪综指.SSEC收报3,091.93点，涨1.22点或0.04%，上证A股今日成交2,069亿元人民币，上日成交量为1,928.4亿元。
“这两天反弹是基于近日美国数据不太乐观，短期加息概率比较低，给市场舒缓了一下。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并称，近期政策对PPP项目暖风频吹，PPP概念股表现抢眼，本轮概念股从行情启动至今涨幅平均在15%左右，随着政策逐渐明朗，市场资金将提前反映对PPP项目的乐观预期。
中国国务院近日召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度。注重运用政府和社会资本合作模式，再向社会集中推介一批有现金流、有稳定回报预期的项目；推动中央企业增加农村电网、电信基础设施等短板领域投资。
蒙草生态(300355.SZ)涨停报收，科融环境(300152.SZ)收涨5.99%。
沪深300指数.CSI300收报3,340.82点，跌0.05%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,330.2点，涨0.13%，成交11,112手。130亿元额度的沪股通净买入8.35亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。