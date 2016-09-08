沪综指小幅收涨 年线附近压力仍大市场波幅逐渐收窄

路透北京9月8日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡，大盘多次试探年线未果，波动幅度逐渐收窄，目前年线附近（3,096点）上涨压力仍大，且成交量整体仍处于萎缩状态，存量资金博弈格局下，投资者心态较为谨慎。

沪综指.SSEC收报3,095.95点，涨4.02点或0.13%，上证A股今日成交1,658亿元人民币，上日成交量为2,069亿元。

“市场的热点前两天是PPP和环保股，今天都出现了调整，所以显得上攻无力。”联讯证券策略分析师陈勇表示。

他并称，最新公布的进出口和外汇储备数据总体偏中性，对市场影响不明显，不过人民币汇率近期仍有一定压力。近日PPP概念股有所活跃，不过由于相关板块体量较小，带动指数整体上扬难度较大。

中国8月进出口数据大幅优于预期，以美元计价进口数据近两年来首次重回正值，内外需均有出现一定改善。今年外贸整体延续温和复苏的态势，好于去年。中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低。

今日PPP概念股有所回调，科融环境(300152.SZ)收跌3.43%，国祯环保(300388.SZ)收跌2.57%。

沪深300指数.CSI300收报3,339.56点，跌0.04%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,328.2点，跌0.04%，成交10,597手。130亿元额度的沪股通净买入12.64亿元。（完）