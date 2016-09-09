沪综指收跌 朝鲜再次核试验亚太市场普遍承压拖累大盘

路透北京9月9日 - 中国股市沪综指周五收跌。分析师指出，消息面上今日朝鲜再次进行核试验，导致亚太市场普遍承压，大盘震荡盘跌，尾盘出现跳水。下周迎来中秋小长假，同时9月下旬美联储将召开议息会议，此前投资者观望心态浓重。

沪综指.SSEC收报3,078.85点，跌17.10点或0.55%，该指数全周累计上涨0.37%，上证A股今日成交1,818亿元人民币，上日成交量为1,658亿元。

“近日股市波动逐步变小，今日行情仍然是延续震荡行情。”广证恒生证券策略分析师张文轩表示。

他认为，近期市场量能没有持续放大迹象，技术上股指维持在年线下方运行，按此趋势，市场将会在月内面临方向选择。另外市场并没有明显热点板块，近期比较强势的PPP板块也在近两日回调，其他热点板块效应也不明显，下周市场热点走势仍然会面临分化。

他并称，从目前情况看，A股没有受到朝鲜核试验太大的波及，军工板块也呈现小幅震荡的走势，此消息对后市影响仍需观察，大概率不会影响市场自身走势。今日公布的CPI数据显示近期经济难有大幅改善，且符合市场预期，对大盘走势影响不明显。

受食品因素影响，中国8月CPI同比涨幅为十个月来最低，远低于市场预期；PPI跌幅大幅收窄，同比跌幅创逾50月来最低，9月或有望结束负增长。分析师认为，尽管通胀数据涨幅回落，但还不能得出通缩结论，年内货币宽松空间仍然十分有限，短期将处于中性。

朝鲜周五宣布实施了第五次核试验，并表示核弹头已标准化与微型化，并将持续进行核武计划。美国、欧洲和中国的相关机构报告称，记录到震动。韩国联合通讯社称，韩国、日本及美国将要求召开联合国安理会会议。

北方导航(600435.SS)收涨1.43%，超华科技(002288.SZ)、志达科技(300530.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,318.04点，跌0.64%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,309.0点，跌0.42%，成交12,732手。130亿元额度的沪股通净卖出0.70亿元。（完）