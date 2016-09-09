沪综指收跌 朝鲜再次核试验亚太市场普遍承压拖累大盘

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 中国股市沪综指周五收跌。分析师指出，消息面上今日朝鲜再次进行核试验，导致亚太市场普遍承压，大盘震荡盘跌，尾盘出现跳水。下周迎来中秋小长假，同时9月下旬美联储将召开议息会议，此前投资者观望心态浓重。
沪综指.SSEC收报3,078.85点，跌17.10点或0.55%，该指数全周累计上涨0.37%，上证A股今日成交1,818亿元人民币，上日成交量为1,658亿元。
“近日股市波动逐步变小，今日行情仍然是延续震荡行情。”广证恒生证券策略分析师张文轩表示。
他认为，近期市场量能没有持续放大迹象，技术上股指维持在年线下方运行，按此趋势，市场将会在月内面临方向选择。另外市场并没有明显热点板块，近期比较强势的PPP板块也在近两日回调，其他热点板块效应也不明显，下周市场热点走势仍然会面临分化。
他并称，从目前情况看，A股没有受到朝鲜核试验太大的波及，军工板块也呈现小幅震荡的走势，此消息对后市影响仍需观察，大概率不会影响市场自身走势。今日公布的CPI数据显示近期经济难有大幅改善，且符合市场预期，对大盘走势影响不明显。
受食品因素影响，中国8月CPI同比涨幅为十个月来最低，远低于市场预期；PPI跌幅大幅收窄，同比跌幅创逾50月来最低，9月或有望结束负增长。分析师认为，尽管通胀数据涨幅回落，但还不能得出通缩结论，年内货币宽松空间仍然十分有限，短期将处于中性。
朝鲜周五宣布实施了第五次核试验，并表示核弹头已标准化与微型化，并将持续进行核武计划。美国、欧洲和中国的相关机构报告称，记录到震动。韩国联合通讯社称，韩国、日本及美国将要求召开联合国安理会会议。
北方导航(600435.SS)收涨1.43%，超华科技(002288.SZ)、志达科技(300530.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,318.04点，跌0.64%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,309.0点，跌0.42%，成交12,732手。130亿元额度的沪股通净卖出0.70亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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