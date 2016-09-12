沪综指收挫1.9%至一个月新低 外盘大跌叠加节前因素拖累

路透北京9月12日 - 中国股市沪综指周一收挫1.9%至一个月新低。分析师指出，受上周五海外市场大跌拖累，今日股指大幅低开后持续震荡下行，尾盘跌幅有所收窄，盘中个股普跌，资源类板块跌幅居前。此外临近中秋节小长假，市场流动性面临阶段性压力，技术面上年线阻力始终未能突破，在利空因素影响下，大盘选择下跌寻找支撑。

沪综指.SSEC收报3,021.98点，跌56.87点或1.85%，创一个月半最大单日跌幅，此前最大单日跌幅为7月27日的1.91%；此前收盘低点为8月11日的3,002.64点。上证A股今日成交2,214亿元人民币，上日成交量为1,818亿元。

“一个是受市场担忧全球多年来的宽松可能会结束，另一方面市场对美元再度加息的担忧加剧。”首创证券策略分析师邵帅表示，此外上周末欧洲央行没有继续实施宽松的货币政策，美联储和欧洲央行两方的共同冲击导致市场预期全球货币流动性拐点可能即将临近。

他认为，中秋节前国内经济数据将密集公布，短期市场将静待观望，叠加海外的利空因素，引发了今天市场的下跌。

美国股市周五大幅收低，标普500指数录得6月以来最差单日表现，朝鲜进行核试验、美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。标普500指数收盘点位低于50日移动均线切入位，也为约两个月内首见，显示后市可能进一步走软。

美国联邦储备委员会(美联储)将于本月稍后举行政策会议，周五多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，他们对支持近期升息仍有保留，金融市场押注9月升息可能性增加。

欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯周五表示，央行正在考虑调整其印钞计划中的债券购买规模、成员国比例构成以及最低收益率要求。

今日资源类板块跌幅居前，广晟有色(600259.SS)收跌9.58%，厦门钨业(600549.SS)收跌9.29%。

沪深300指数.CSI300收报3,262.60点，跌1.67%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,234.6点，跌2.43%，成交16,786手。130亿元额度的沪股通净卖出22.2亿元。（完）