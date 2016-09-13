沪综指微幅收升 宏观数据超预期但节前市场整体仍疲弱

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月13日 - 中国股市沪综指周二微幅收升。分析师指出，受昨晚海外市场反弹带动，今日大盘一度高开但随后震荡走低，市场热点散乱且不持续，尾盘出现拉升翻红；技术面显示，30日均线（3,020点）处存在一定支撑，料中秋小长假前市场整体走势仍疲弱。
沪综指.SSEC收报3,023.51点，涨1.53点或0.05%，上证A股今日成交1,526亿元人民币，上日成交量为2,214亿元。
“今天也是延续昨天的震荡弱势。昨夜美股有所反弹，所以引起A股高开，但是仍然是震荡向下的局面。”广证证券策略分析师张文轩表示，今天盘面没有太多热点，石墨烯等概念股走势偏强，而前期热点板块环保、PPP概念股表现欠佳。
他认为，美联储理事偏鸽派的言论，令市场对美联储加息忧虑有所缓解。另外，虽然中国8月宏观数据齐超预期，但对大盘走势提振作用不大。近期政策和宏观面难以支撑大盘上涨，市场震荡弱势格局特征明显。
美国联邦储备委员会(美联储)理事布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。
中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。
龙星化工(002442.SZ)、东旭光电(000413.SZ)、双龙股份(300108.SZ)等涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,260.33点，跌0.07%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,245.6点，涨0.27%，成交12,019手。130亿元额度的沪股通净卖出1.08亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。