沪综指微幅收升 宏观数据超预期但节前市场整体仍疲弱

路透北京9月13日 - 中国股市沪综指周二微幅收升。分析师指出，受昨晚海外市场反弹带动，今日大盘一度高开但随后震荡走低，市场热点散乱且不持续，尾盘出现拉升翻红；技术面显示，30日均线（3,020点）处存在一定支撑，料中秋小长假前市场整体走势仍疲弱。

沪综指.SSEC收报3,023.51点，涨1.53点或0.05%，上证A股今日成交1,526亿元人民币，上日成交量为2,214亿元。

“今天也是延续昨天的震荡弱势。昨夜美股有所反弹，所以引起A股高开，但是仍然是震荡向下的局面。”广证证券策略分析师张文轩表示，今天盘面没有太多热点，石墨烯等概念股走势偏强，而前期热点板块环保、PPP概念股表现欠佳。

他认为，美联储理事偏鸽派的言论，令市场对美联储加息忧虑有所缓解。另外，虽然中国8月宏观数据齐超预期，但对大盘走势提振作用不大。近期政策和宏观面难以支撑大盘上涨，市场震荡弱势格局特征明显。

美国联邦储备委员会(美联储)理事布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。

龙星化工(002442.SZ)、东旭光电(000413.SZ)、双龙股份(300108.SZ)等涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,260.33点，跌0.07%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,245.6点，涨0.27%，成交12,019手。130亿元额度的沪股通净卖出1.08亿元。（完）