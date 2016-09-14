沪综指收创逾一个月新低 中秋节小长假前市场观望气氛浓厚

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月14日 - 中国股市沪综指周三收跌创逾一个月新低。分析师指出，隔夜美股大跌，受此影响今日股指低开后虽略有反弹，但力度较弱再度回落，尾盘指数小幅跳水，成交量萎缩明显，昨日热点板块石墨烯概念股跌幅居前。临近中秋节小长假，投资者参与积极性不高，市场观望气氛较浓厚。
沪综指.SSEC收报3,002.85点，跌20.66点或0.68%，此前收盘低点为8月11日3,002.64点；该指数本周累计跌2.5%，创四个月最大单周跌幅；上证A股今日成交1,480亿元人民币，上日成交量为1,526亿元。
“A股今天这个调整主要还是因为昨天美股又跌了一天。”联讯证券策略分析师陈勇表示。
他认为，近日公布经济数据显示经济趋稳，另外央行重启28天逆回购，显示货币政策偏中性，国内基本面变化不大。但市场对下周美联储议息会议仍有疑虑，料外盘走稳前大盘走势依旧偏弱。
美国股市周二大幅下跌，油价大跌重创能源股，且美国短期内升息的可能性降低拖累金融股下滑。市场普遍下跌，标普10大类股全线走低，除苹果外的所有道琼工业指数成份股均下跌。能源类股指数急挫2.86%。
因中秋假期，中国股市本周四周五（9月15-16日）将休市两天。
龙星化工(002442.SZ)收跌2.45%、东旭光电(000413.SZ)收跌1.60%、双龙股份(300108.SZ)收跌2.03%。
沪深300指数.CSI300收报3,238.73点，跌0.66%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,235.0点，跌0.39%，成交8,713手。130亿元额度的沪股通净卖出9.63亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。