沪综指反弹收升 成交量创一个半月新低市场观望氛围仍浓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月19日 - 中国股市沪综指周一反弹收升。分析师指出，中秋小长假期间，海外市场整体表现平稳，今日股指开盘后小幅盘升，后转入窄幅震荡，盘中热点相对散乱无序，量能萎缩明显。本周美联储将召开议息会议，在结果明朗前，市场整体或以偏弱格局运行。
沪综指.SSEC收报3,026.05点，涨23.20点或0.77%，上证A股今日成交1,330亿元人民币，此前成交额低点为8月2日的1,293亿元，上日成交量为1,480亿元。
“缩量缩得太厉害了，说明市场上整个观望情绪还是非常浓厚。”首创证券策略分析师邵帅表示。中秋小长假后，节前观望心态部分得以缓解，但今日市场量能甚至低于节前水平，类似情况比较少见。
他认为，技术面上看，今天走势应是上周连续下跌后的超跌反弹，但主要股指反弹触及到5日均线就回落，说明上攻力度不足。不过8月份整体金融数据偏暖，对市场形成一定支撑。
中国8月新增贷款9,487亿远超预期，M2增速回升至11.4%。美联储在9月20-21日即将召开会议之际，内部分歧十分严重，以至于最有影响力的决策者立场略微改变就可能让结果改变，甚至一些投资者也开始主张，美联储不应该那么担心市场预期了。
网达软件(603189.SS)、中国核建(601611.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,263.12点，涨0.75%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,214.0点，涨0.61%，成交10,049手。130亿元额度的沪股通净卖出7.13亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。