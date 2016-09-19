沪综指反弹收升 成交量创一个半月新低市场观望氛围仍浓

路透北京9月19日 - 中国股市沪综指周一反弹收升。分析师指出，中秋小长假期间，海外市场整体表现平稳，今日股指开盘后小幅盘升，后转入窄幅震荡，盘中热点相对散乱无序，量能萎缩明显。本周美联储将召开议息会议，在结果明朗前，市场整体或以偏弱格局运行。

沪综指.SSEC收报3,026.05点，涨23.20点或0.77%，上证A股今日成交1,330亿元人民币，此前成交额低点为8月2日的1,293亿元，上日成交量为1,480亿元。

“缩量缩得太厉害了，说明市场上整个观望情绪还是非常浓厚。”首创证券策略分析师邵帅表示。中秋小长假后，节前观望心态部分得以缓解，但今日市场量能甚至低于节前水平，类似情况比较少见。

他认为，技术面上看，今天走势应是上周连续下跌后的超跌反弹，但主要股指反弹触及到5日均线就回落，说明上攻力度不足。不过8月份整体金融数据偏暖，对市场形成一定支撑。

中国8月新增贷款9,487亿远超预期，M2增速回升至11.4%。美联储在9月20-21日即将召开会议之际，内部分歧十分严重，以至于最有影响力的决策者立场略微改变就可能让结果改变，甚至一些投资者也开始主张，美联储不应该那么担心市场预期了。

网达软件(603189.SS)、中国核建(601611.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,263.12点，涨0.75%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,214.0点，涨0.61%，成交10,049手。130亿元额度的沪股通净卖出7.13亿元。（完）