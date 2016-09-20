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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 15:18 BJT

沪综指微收跌 长假前交投意愿减弱成交量持续萎缩

路透北京9月20日 - 中国股市沪综指周二收市微跌。分析师指出，今日大盘开盘后小幅下探，后全日在低位维持弱势震荡，成交量继续萎缩，观望氛围较浓。盘中热点切换依然较快，昨天热门板块今天悉数回落。国庆节长假临近，中秋节前离场资金入场意愿不强。

沪综指.SSEC收报3,023.00点，跌3.05点或0.1%，上证A股今日成交1,395亿元人民币，上日成交量为1,330亿元。

“两个假连上了，整个市场在10.1长假前就观望。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。

他认为，近期美联储会议叠加11月美国大选结果，令市场不确定性因素较多，投资者态度偏谨慎。同时股指在中秋节前形成技术性破位，破位后大盘可能会有一个修复过程，目前修复过程将会偏慢，所以国庆节前股指弱势震荡概率较大。

在美国经济产出、生产率以及通胀上升速度要比过去数十年缓慢的情形下，美国联邦储备委员会(美联储)决策官员本周料将再度调降对未来利率走向的预估。

松发股份(603268.SS)收跌8.47%，实达集团(600734.SS)收跌5.27%。

沪深300指数.CSI300收报3,257.40点，跌0.18%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,214.4点，涨0.06%，成交7,777手。130亿元额度的沪股通净卖出6.59亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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