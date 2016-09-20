沪综指微收跌 长假前交投意愿减弱成交量持续萎缩

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 中国股市沪综指周二收市微跌。分析师指出，今日大盘开盘后小幅下探，后全日在低位维持弱势震荡，成交量继续萎缩，观望氛围较浓。盘中热点切换依然较快，昨天热门板块今天悉数回落。国庆节长假临近，中秋节前离场资金入场意愿不强。
沪综指.SSEC收报3,023.00点，跌3.05点或0.1%，上证A股今日成交1,395亿元人民币，上日成交量为1,330亿元。
“两个假连上了，整个市场在10.1长假前就观望。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。
他认为，近期美联储会议叠加11月美国大选结果，令市场不确定性因素较多，投资者态度偏谨慎。同时股指在中秋节前形成技术性破位，破位后大盘可能会有一个修复过程，目前修复过程将会偏慢，所以国庆节前股指弱势震荡概率较大。
在美国经济产出、生产率以及通胀上升速度要比过去数十年缓慢的情形下，美国联邦储备委员会(美联储)决策官员本周料将再度调降对未来利率走向的预估。
松发股份(603268.SS)收跌8.47%，实达集团(600734.SS)收跌5.27%。
沪深300指数.CSI300收报3,257.40点，跌0.18%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,214.4点，涨0.06%，成交7,777手。130亿元额度的沪股通净卖出6.59亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。