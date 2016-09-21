沪综指微收升 美联储公布议息会议结果前市场仍谨慎

沪综指.SSEC收报3,025.87点，涨2.87点或0.09%，上证A股今日成交1,340亿元人民币，上日成交量为1,395亿元。

“房地产和A股有跷跷板的效应，再加上宏观面迟迟未明朗，所以市场也是偏谨慎。”广证恒生证券策略分析师张文轩表示。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。日本央行还表示，在维持超宽松货币政策的同时，将允许通胀率超过目标水准，这等于强化了之前的承诺，即保持政策宽松直至通胀率达标并稳定在该水平。