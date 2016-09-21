沪综指微收升 美联储公布议息会议结果前市场仍谨慎

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月21日 - 中国股市沪综指周三微幅收升。分析师指出，今日股指继续窄幅震荡，盘中热点分散，量能仍然不足，钢铁板块受武钢宝钢合并消息提振有一定涨幅。今夜美联储将召开议息会议，结果公布前，市场氛围偏谨慎。
沪综指.SSEC收报3,025.87点，涨2.87点或0.09%，上证A股今日成交1,340亿元人民币，上日成交量为1,395亿元。
“房地产和A股有跷跷板的效应，再加上宏观面迟迟未明朗，所以市场也是偏谨慎。”广证恒生证券策略分析师张文轩表示。
他认为，短期持续缩量说明市场人气非常不足，近期房地产市场火热，对A股市场有一定资金分流作用，导致股指振幅缩小。今日日本央行大幅调整货币政策框架，令市场对美联储加息预期升温，对新兴市场有一定利空影响。
日本央行周三大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。日本央行还表示，在维持超宽松货币政策的同时，将允许通胀率超过目标水准，这等于强化了之前的承诺，即保持政策宽松直至通胀率达标并稳定在该水平。
中国武钢股份(600005.SS)周二公告称，中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。
本钢板材(000761.SZ)收涨6.41%，鞍钢股份(000898.SZ)收涨6.90%。
沪深300指数.CSI300收报3,266.64点，涨0.28%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,236.6点，涨0.75%，成交9,348手。130亿元额度的沪股通净卖出0.85亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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