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中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 15:11 BJT

沪综指微收升 美联储公布议息会议结果前市场仍谨慎

路透北京9月21日 - 中国股市沪综指周三微幅收升。分析师指出，今日股指继续窄幅震荡，盘中热点分散，量能仍然不足，钢铁板块受武钢宝钢合并消息提振有一定涨幅。今夜美联储将召开议息会议，结果公布前，市场氛围偏谨慎。

沪综指.SSEC收报3,025.87点，涨2.87点或0.09%，上证A股今日成交1,340亿元人民币，上日成交量为1,395亿元。

“房地产和A股有跷跷板的效应，再加上宏观面迟迟未明朗，所以市场也是偏谨慎。”广证恒生证券策略分析师张文轩表示。

他认为，短期持续缩量说明市场人气非常不足，近期房地产市场火热，对A股市场有一定资金分流作用，导致股指振幅缩小。今日日本央行大幅调整货币政策框架，令市场对美联储加息预期升温，对新兴市场有一定利空影响。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。日本央行还表示，在维持超宽松货币政策的同时，将允许通胀率超过目标水准，这等于强化了之前的承诺，即保持政策宽松直至通胀率达标并稳定在该水平。

中国武钢股份(600005.SS)周二公告称，中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

本钢板材(000761.SZ)收涨6.41%，鞍钢股份(000898.SZ)收涨6.90%。

沪深300指数.CSI300收报3,266.64点，涨0.28%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,236.6点，涨0.75%，成交9,348手。130亿元额度的沪股通净卖出0.85亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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