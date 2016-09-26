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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 15:28 BJT

沪综指收跌1.8%至近两个月新低 长假将至令部分资金离场

路透上海9月26日 - 中国股市沪综指周一收跌1.8%，至近两个月新低。分析师指出，经过上周的蓄势，市场上仍未出现明显热点，投资者观望气氛日益浓厚；随着国庆长假的临近及资金面偏紧，部分投资者决定暂时先退场，今天股市震荡走低，尾市跌势加快。

沪综指.SSEC收报2,980.430点，大跌53.466点或1.76%；此前收盘低点为8月5日的2,976.70点。上证A股今日成交1,619亿元人民币，上日为1,471亿元。

“明显市场在观望，买盘很少，成交也少。长假马上就到了，资金面也紧，股市有些压力。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他指出，场内没有明显的热点，因此市场上主流情绪还是边走边看。

央行公开市场周一共进行1,300亿元逆回购操作，据此计算，单日净回笼2,450亿元。而今天早盘七天期回购利率涨逾10个基点，主要是受跨国庆节机构需求升温带动。交易员称，公开市场因到期量偏大，单日净回笼近2,500亿元，同时叠加季末因素扰动，流动性较上周略显收敛。

沪深300指数.CSI300收报3,220.28点，跌1.68%,；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,204.8点，跌1.42%，成交9,949手。130亿元额度的沪股通净卖出3.31亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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