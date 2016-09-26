沪综指收跌1.8%至近两个月新低 长假将至令部分资金离场

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月26日 - 中国股市沪综指周一收跌1.8%，至近两个月新低。分析师指出，经过上周的蓄势，市场上仍未出现明显热点，投资者观望气氛日益浓厚；随着国庆长假的临近及资金面偏紧，部分投资者决定暂时先退场，今天股市震荡走低，尾市跌势加快。
沪综指.SSEC收报2,980.430点，大跌53.466点或1.76%；此前收盘低点为8月5日的2,976.70点。上证A股今日成交1,619亿元人民币，上日为1,471亿元。
“明显市场在观望，买盘很少，成交也少。长假马上就到了，资金面也紧，股市有些压力。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。
他指出，场内没有明显的热点，因此市场上主流情绪还是边走边看。
央行公开市场周一共进行1,300亿元逆回购操作，据此计算，单日净回笼2,450亿元。而今天早盘七天期回购利率涨逾10个基点，主要是受跨国庆节机构需求升温带动。交易员称，公开市场因到期量偏大，单日净回笼近2,500亿元，同时叠加季末因素扰动，流动性较上周略显收敛。
沪深300指数.CSI300收报3,220.28点，跌1.68%,；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,204.8点，跌1.42%，成交9,949手。130亿元额度的沪股通净卖出3.31亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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