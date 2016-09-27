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中国财经 | 2016年 9月 27日 星期二 15:30 BJT

沪综指缩量收升 逢低吸纳买盘推动但观望气氛仍浓

路透上海9月27日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，昨日大盘一根中阴线打击市场信心，国庆长假前观望气氛日趋浓厚，因此大盘今天基本维持弱势震荡，尾市才在逢低吸纳买盘推动下出现反弹，但成交明显萎缩。

沪综指.SSEC收报2,998.172点，涨17.742点或0.6%；上证A股今日成交1,332亿元人民币，较上日的1,619亿元下降近两成。

“房地产价格高企使得大家感觉非常迷茫，短期也没有什么大机会，长假将至，大家就歇一下了。”东北证券策略分析师沈正阳指出，“没啥成交量，讨论大盘方向没有多大意义。”

他说，对于大多投资人而言，进场原因无非是两条：要不跌出机会，要不政策面发生明显变化，但目前来看后一个因素显然不太可能。所以不少投资者的态度就是坐等大盘调整到位，直至跌无可跌再说。

沪深300指数.CSI300收报3,240.75点，涨0.63%,；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,224.8点，涨0.31%，成交10,789手。130亿元额度的沪股通净卖出2.22亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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