沪综指缩量收升 逢低吸纳买盘推动但观望气氛仍浓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月27日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，昨日大盘一根中阴线打击市场信心，国庆长假前观望气氛日趋浓厚，因此大盘今天基本维持弱势震荡，尾市才在逢低吸纳买盘推动下出现反弹，但成交明显萎缩。
沪综指.SSEC收报2,998.172点，涨17.742点或0.6%；上证A股今日成交1,332亿元人民币，较上日的1,619亿元下降近两成。
“房地产价格高企使得大家感觉非常迷茫，短期也没有什么大机会，长假将至，大家就歇一下了。”东北证券策略分析师沈正阳指出，“没啥成交量，讨论大盘方向没有多大意义。”
他说，对于大多投资人而言，进场原因无非是两条：要不跌出机会，要不政策面发生明显变化，但目前来看后一个因素显然不太可能。所以不少投资者的态度就是坐等大盘调整到位，直至跌无可跌再说。
沪深300指数.CSI300收报3,240.75点，涨0.63%,；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,224.8点，涨0.31%，成交10,789手。130亿元额度的沪股通净卖出2.22亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。