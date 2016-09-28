沪综指收市小跌 节前观望气氛致成交创近四个月新低

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月28日 - 中国股市沪综指周三收市小跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，虽然昨日尾市大盘出现反弹，但今日股指略有高开后，续升力量不足，在国庆节前观望气氛主导的情况下，大盘基本维持窄幅波动走势。
沪综指.SSEC收报2,987.858点，跌10.314点或0.34%，全日波幅仅16个点；上证A股今日成交1,162亿元人民币，较上日的1,332亿元再降逾一成，上一成交低点为5月30日的1,154亿元。
“基本没有什么赚钱效应，大家都不看了，就等着放假了。”长江证券分析师宋中庆指出，估计节前大盘还会继续这种缩量整理走势。
10月1日至7日为中国国庆假期，因此下周沪深股市均休市一周，自10月10日恢复交易。
沪深300指数.CSI300收报3,230.89点，跌0.3%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,221.4点，涨0.09%，成交7,502手。130亿元额度的沪股通净卖出1.1亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。