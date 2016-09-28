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中国财经 | 2016年 9月 28日 星期三 15:20 BJT

沪综指收市小跌 节前观望气氛致成交创近四个月新低

路透上海9月28日 - 中国股市沪综指周三收市小跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，虽然昨日尾市大盘出现反弹，但今日股指略有高开后，续升力量不足，在国庆节前观望气氛主导的情况下，大盘基本维持窄幅波动走势。

沪综指.SSEC收报2,987.858点，跌10.314点或0.34%，全日波幅仅16个点；上证A股今日成交1,162亿元人民币，较上日的1,332亿元再降逾一成，上一成交低点为5月30日的1,154亿元。

“基本没有什么赚钱效应，大家都不看了，就等着放假了。”长江证券分析师宋中庆指出，估计节前大盘还会继续这种缩量整理走势。

10月1日至7日为中国国庆假期，因此下周沪深股市均休市一周，自10月10日恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报3,230.89点，跌0.3%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,221.4点，涨0.09%，成交7,502手。130亿元额度的沪股通净卖出1.1亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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