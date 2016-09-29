沪综指收市小涨 券商股坚挺但投资者观望气氛仍浓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，近日的小涨小跌令大盘方向感不明，市场观望气氛更加浓厚，券商股领涨并未给大盘带来多大波澜，股指今日继续低量窄幅整理。
沪综指.SSEC收报2,998.483点，涨10.625点或0.36%，全日波幅仅17个点；上证A股今日成交1,225亿元人民币，上日为1,162亿元并创下近四个月低点。
“今天也就是券商股在涨，场内本来没量，所以大盘被带上来点。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
券商股全面飘红，太平洋(601099.SS)收升4.68%。
他说，虽然国庆长假将至，期间可能存在一些不确定因素，不过以往经验来讲，十一长假过后大概率将会迎来上涨，因此投资者情绪尚属稳定。
10月1日至7日为中国国庆假期，因此下周沪深股市均休市一周，自10月10日恢复交易。
沪深300指数.CSI300收报3,244.39点，涨0.4%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,241.8点，涨0.7%，成交9,394手。130亿元额度的沪股通净买入5.87亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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