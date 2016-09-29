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中国财经 | 2016年 9月 29日 星期四 15:19 BJT

沪综指收市小涨 券商股坚挺但投资者观望气氛仍浓

路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，近日的小涨小跌令大盘方向感不明，市场观望气氛更加浓厚，券商股领涨并未给大盘带来多大波澜，股指今日继续低量窄幅整理。

沪综指.SSEC收报2,998.483点，涨10.625点或0.36%，全日波幅仅17个点；上证A股今日成交1,225亿元人民币，上日为1,162亿元并创下近四个月低点。

“今天也就是券商股在涨，场内本来没量，所以大盘被带上来点。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

券商股全面飘红，太平洋(601099.SS)收升4.68%。

他说，虽然国庆长假将至，期间可能存在一些不确定因素，不过以往经验来讲，十一长假过后大概率将会迎来上涨，因此投资者情绪尚属稳定。

10月1日至7日为中国国庆假期，因此下周沪深股市均休市一周，自10月10日恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报3,244.39点，涨0.4%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,241.8点，涨0.7%，成交9,394手。130亿元额度的沪股通净买入5.87亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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