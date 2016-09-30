沪综指收市缩量小涨 长假在即投资者无心恋战

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周五收市继续小涨，A股成交创下近九个月新低。分析师指出，国庆长假临近且基本面平淡乏力，场内观望气氛更加浓厚，投资者无心恋战，大盘只能继续窄幅整理。
沪综指.SSEC收报3,004.703点，涨6.220点或0.21%，全日波幅仅16个点；本周累计下跌0.96%，9月跌幅则为2.62%，为1月以来单月表现最差。上证A股今日成交1,126亿元人民币，较上日1,225亿元减近一成，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。
“大家都没心思做股票了，美国加息阴影仍在，全球股市都动不了，更关键的是A股资金总的不足，而且活跃资金也因为监管趋严逐步在退出，盘中相当沉闷。”银河证券分析师任承德指出。
他说，目前国内经济基本面乏善可陈，大家对未来预期趋同，若没有投机盘的积极参与，大盘波动性和热点都显不足，持续缩量也在意料之中。
新订单、尤其是出口订单改善的带动之下，中国9月财新制造业PMI略有回升，连续三个月的扩张印证中国经济已开始企稳，不过制造业生产有所放缓、就业状况仍不乐观，预示着复苏之路充满不确定。
10月1日至7日为中国国庆假期，因此下周沪深股市均休市一周，自10月10日恢复交易。
沪深300指数.CSI300收报3,253.28点，涨0.30%,；沪深300指数期货主力10月合约CIFV6收盘报3,246.0点，涨0.18%，成交7,931手。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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