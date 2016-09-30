沪综指收市缩量小涨 长假在即投资者无心恋战

路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周五收市继续小涨，A股成交创下近九个月新低。分析师指出，国庆长假临近且基本面平淡乏力，场内观望气氛更加浓厚，投资者无心恋战，大盘只能继续窄幅整理。

沪综指.SSEC收报3,004.703点，涨6.220点或0.21%，全日波幅仅16个点；本周累计下跌0.96%，9月跌幅则为2.62%，为1月以来单月表现最差。上证A股今日成交1,126亿元人民币，较上日1,225亿元减近一成，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。

“大家都没心思做股票了，美国加息阴影仍在，全球股市都动不了，更关键的是A股资金总的不足，而且活跃资金也因为监管趋严逐步在退出，盘中相当沉闷。”银河证券分析师任承德指出。

他说，目前国内经济基本面乏善可陈，大家对未来预期趋同，若没有投机盘的积极参与，大盘波动性和热点都显不足，持续缩量也在意料之中。

新订单、尤其是出口订单改善的带动之下，中国9月财新制造业PMI略有回升，连续三个月的扩张印证中国经济已开始企稳，不过制造业生产有所放缓、就业状况仍不乐观，预示着复苏之路充满不确定。

10月1日至7日为中国国庆假期，因此下周沪深股市均休市一周，自10月10日恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报3,253.28点，涨0.30%,；沪深300指数期货主力10月合约CIFV6收盘报3,246.0点，涨0.18%，成交7,931手。（完）