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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 19日 星期二 15:57 BJT

沪综指缩量小幅收涨 大盘维持区间窄幅震荡交投趋淡

中国股市沪综指周二缩量小幅收涨。分析师指出，今天大盘全日维持区间窄幅震荡，量能出现明显萎缩。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，市场分歧加重，情绪转向谨慎观望， 近几日整体交易活跃度有所下降，量能持续萎缩。上证A股今日成交1,796亿元人民币，上日为2,074亿元。路透

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