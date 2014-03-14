《A股技术分析》沪综指2000点附近震荡积蓄下跌动能

作者 曾祥进

路透北京3月14日 -中国股市沪综指.SSEC本周再下台阶，期间下破1月中旬前低，随后因短线卖压释放过大引发弱势反弹。技术面显示，短期均线系统再成空头排列，整体量能呈萎缩之势，大盘在2,000点附近震荡以为进一步下跌积蓄动能。

中线看，最近一个重要低点1,984点被破后，空方的下一个目标已指向去年低点1,849点。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/deg67v)

沪指周一即脱离前个震荡区域大幅下行，因单日跌幅过大导致卖压释放过于集中，加之维稳资金继续拉抬金融地产权重，令股指在2,000点附近胶着，但反弹受5日均线压制迹象明显，且整体成交量呈萎缩之势，大盘反弹空间有限，且短线震荡将加剧空头能量的积蓄，在1月低点1,984点被破位后，去年低点1,849点之上已无明显技术支撑。

目前短期均线系统已转为空头排列，为近三个月来首次，预示大盘跌势将延续时日，上档20日及30日均线交汇处2,060点附近已成强阻力位，事实上股指连上试5日均线都显勉强，整体走势明显偏弱。

技术指标方面，随机指标(KDJ、相对强弱指标（RSI）及指数平滑异同平均线（MACD）均未进入超卖区，布林通道（BULL）下轨也在本周后几个交易日下行，为随后的下跌打开空间，一旦护盘力量消失，各指标料将出现明确的下探动作。

本轮走势自2月20日见顶回落以来，已形成一个新的下跌通道，在该通道被破坏之前，沪指将反复盘落，其间或仍会出现杀伤力较大的单日大跌。整体来看，目前基本面、技术面、盘面皆偏弱，后市跌势难免。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/feg67v)

沪综指本周累积下跌2.6%，上周的下跌中继技术特征获得验证。本周出现一个月以来第二个周下跌跳空缺口，中线跌势明确且空头能量不减，加之此前重要低点1,984点告破，后市目标已指向去年低点1,849点，其上已无险可守。

型态方面，周线图显示，自2012年11月30日以来，在1,980点附近已形成多次周线级别的技术支撑，但随后的中级上升行情的高点均渐次下移，整体形成一下降三角形型态，若再破1,980点将形成该型态的向下破位。如该种分析成立，则中长线看沪指或将出现更大下跌空间。（完）

(审校 张喜良)

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