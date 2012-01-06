沪综指小幅收涨 市场希冀金融工作会议出台利好

路透北京1月6日电---中国股市沪综指周五小幅收高.市场希冀今日召开的全国金融工作会议出台利好政策,金融、有色及石化等权重股相继走强提振股指午盘翻红,但前期估值较高的小盘股仍继续补跌.

分析人士认为,中小盘股目前正在加速下跌,短线看股指仍要反复考验2,100点附近支撑.但整体上看,近段来大盘加速探底的过程或将接近尾声,

沪综指.SSEC收报2,163.395点,涨14.943点或0.7%,新年第一周累计收跌1.64%,为连续第九周下跌.

南京证券分析师温丽君认为,今天金融类股走势延续昨日强势,除与汇金增持传闻和浦发银行(600000.SS)喜人业绩快报有关,也是对周末召开的全国金融工作会议能出台一些利好政策有所期待.

她并认为,估值较高的中小盘股补跌後,市场运行中枢正在趋向稳定,2,100点附近的下跌空间已经不大.

第四次全国金融工作会议於周五(6日)召开.此前媒体报导称,会议将重点讨论系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、明确商业银行资本金补充和约束机制等15项重大金融课题.

深圳今日上市的三只中小板个股全部跌破发行价,其中加加食品(002650.SZ)跌26.3%,收报22.10元.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,2295.0点,涨0.04%,成交量为268,724手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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