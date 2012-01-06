沪综指小幅收涨 市场希冀金融工作会议出台利好

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月6日电---中国股市沪综指周五小幅收高.市场希冀今日召开的全国金融工作会议出台利好政策,金融、有色及石化等权重股相继走强提振股指午盘翻红,但前期估值较高的小盘股仍继续补跌.
分析人士认为,中小盘股目前正在加速下跌,短线看股指仍要反复考验2,100点附近支撑.但整体上看,近段来大盘加速探底的过程或将接近尾声,
沪综指.SSEC收报2,163.395点,涨14.943点或0.7%,新年第一周累计收跌1.64%,为连续第九周下跌.
南京证券分析师温丽君认为,今天金融类股走势延续昨日强势,除与汇金增持传闻和浦发银行(600000.SS)喜人业绩快报有关,也是对周末召开的全国金融工作会议能出台一些利好政策有所期待.
她并认为,估值较高的中小盘股补跌後,市场运行中枢正在趋向稳定,2,100点附近的下跌空间已经不大.
第四次全国金融工作会议於周五(6日)召开.此前媒体报导称,会议将重点讨论系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、明确商业银行资本金补充和约束机制等15项重大金融课题.
深圳今日上市的三只中小板个股全部跌破发行价,其中加加食品(002650.SZ)跌26.3%,收报22.10元.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,2295.0点,涨0.04%,成交量为268,724手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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