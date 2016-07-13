中国6月证券投资者信心指数创年内最高 下半年政策利多信心增强

沪深证交所周一两融余额减174.3亿元 创11个月最大单日跌幅
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透北京7月13日 - 中国6月证券市场投资者信心调查分析报告显示，6月中国证券市场投资者信心指数环比上升14.9%至达到54.9，重回乐观区间且为2016年上半年最高值，同时投资者对下半年国内经济政策有利股市的信心亦在增强。
中国证券报周三援引中国证券投资者保护基金发布的该报告并称，上半年投资者信心指数总体运行平稳，围绕50中性值波动，3月和6月上涨较明显；6月国内经济政策指数（DEPI）亦较上月升8.7至56.8。
“尽管上半年经济总体保持平稳运行势头，但下半年仍面临较大压力，稳增长政策仍需加码，投资者对国内经济政策有利于股市的信心增强。”报告称。
该调查的数据显示，有29.3%的投资者认为国内经济政策将会对未来3个月的股市产生有利影响；38.6%的投资者认为影响不大；17.7%的投资者预计可能会产生不利影响；回答影响不确定的投资者占比为14.4%。
此外，投资者看好大盘下跌后的反弹能力。6月大盘反弹指数为52.6，较上月上升4.3。如果上证综指在未来一个月内下跌10%，预计在接下去的一个月涨回去的可能性较大的投资者占42.2%；选择“可能”的投资者占31.1%；认为可能性较小的占20.6%；另有6.1%的投资者选择“不确定”。
6月末中国股票市场整体反弹，各主要指数突破半年线上行。沪综指.SSEC6月全月上涨0.45%。（完）
(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)
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路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
路透北京1月16日 - 中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。