中国股、债型基金规模二季度回落 货基续增但增幅趋缓--报载

路透北京7月1日 - 中国证券报旗下金牛理财网统计数据显示，截至周一已披露半年度资产净值数据的基金中，

股票型、债券型等基金规模较去年末与今年一季度水平出现下滑；然而相比之下，货币型基金规模从去年底来一直维持增长态势，不过二季度增速趋缓。

数据显示，截至6月30日10时，共有1,539只基金披露其半年度资产净值数据，其中货币型基金规模已达到15,110.622亿元人民币，而在去年末和今年一季度，该类基金规模分别为7,475.918亿元和14,320.809亿元，相比分别增长102%和5.5%。

其中，余额宝所对应的天弘增利宝货币基金规模为5,741.604亿元，占同期全部货币基金规模的38%。

数据并显示，在1,539只基金中，股票型基金规模为9,303.674亿元，而在今年一季度和去年末，这一数据分别是9,474.768亿元和10,714.198亿元，环比小幅下降。

而混合型基金规模5,533.004亿元，相比今年一季度末的5,214.018亿元有所上升，但规模仍低于去年末的5,734.056亿元；债券型基金规模2,750.409亿元，亦低于今年一季度的2,945.457亿元和去年末的3,400.302亿元。（完）

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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