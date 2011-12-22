中国股市盘前看点--12月22日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国一周初请失业金人数

--路透/密西根大学美国消费者信心指数12月终值

--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会

**宏观经济和政策面**

--中国央行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.

--消息人士透露,12月上半月中国四大国有商业银行信贷投放骤然提速,新增贷款达750多亿元人民币.

**重点行业和公司**

--中国商务部表示,希望美方尽快纠正在不承认中国市场经济地位情况下对中国产品进行反补贴调查的错误做法.

--继泸州老窖(000568.SZ)上月宣布国窖1573出厂价上涨40%後,国内不少中高档酒亦纷纷提价,郎酒25日将上调出厂价,酒鬼酒(000799.SZ)明年1月1日起亦将上调批发价,调价幅度在20-25%.

--环境保护部给出监测PM2.5和臭氧(O3)的时间表,2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展监测,2016年1月1日,全国各地都要按照新的环境空气质量标准,监测和评价环境空气质量,并向社会公布监测结果.

**海外动向**

--美国股市科技类股周三下跌,Nasdaq指数收低1%.此前美国软件(软体)巨擘甲骨文公布业绩不佳,引发市场对该行业的忧虑,不过整体市场在清淡交投中大致收平.道琼工业指数涨4.16点,或0.03%,至12,107.74点..NCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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