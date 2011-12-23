中国股市盘前看点--12月23日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--意大利12月消费者信心指数

--美国11月新屋销售.

**宏观经济和政策面**

--首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等数家基金公司上报或拟上报产品申请.

**重点行业和公司**

--住建部已和各地方政府签订明年保障房建设"军令状",开工总量基本确定在700万套,竣工总量确定为400万套.

--长江三峡集团(600900.SS)在葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)股权竞购战中胜出,将支付27亿欧元(35亿美元)收购後者21%的股权.

--兖州煤业(600188.SS)计划将其澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.

--国电电力(600795.SS)在二级市场出售国电南端(600406.SS)5%股权,初步测算,预计将增加公司2011年度投资收益14亿元人民币左右.

--中国铝业(601600.SS)母公司中铝公司前11个月实现利润约30亿元.

**海外动向**

--美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.道琼工业指数收涨61.91点,或0.51%,至12,169.65点..NCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴

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