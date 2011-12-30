中国股市盘前看点--12月30日

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--汇丰12月中国制造业PMI终值公布
**宏观经济和政策面**
--人保部部长尹蔚民周四表示,预计到2011年底,中国城镇新增就业有望达到1,200万人以上,城镇登记失业率预计低於4.6%的控制目标.
**重点行业和公司**
--华宝兴业基金日前宣布,该公司管理的公募基金暂停参与各发行人的IPO(首次公开发行)询价,暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演.
--从一家已上报RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品的基金公司了解到,该公司偏债型RQFII产品已获香港证监会批准,正在等待香港证监会发布正式公告.业内人士认为,这意味着首批RQFII基金产品已获批.
**海外动向**
--美国股市周四收涨,标普500指数在2011年倒数第二个交易日升至去年收盘位之上,受助于最新的美国经济乐观迹象.道琼工业指数收高135.63点,或1.12%,至12,287.04点..NCN
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验2,100点整数关口的支撑.(完)
--整理 周晓峰; 审校 曾祥进
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
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