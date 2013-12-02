路透北京12月2日 -中国股市沪综指周一放量收跌。分析师表示，在IPO（首次公开发行）即将开闸预期下，市场人气受到打击，尽管银行及券商等金融股逆势上涨，但前期被热炒的创业板全面暴跌。大盘出现宽幅震荡，尾市跌幅有所缩窄。

沪综指.SSEC收报2,207.371点，跌13.133点或0.59%，盘中最大跌幅一度达2.16%；上证A股今日成交额1,516亿元人民币，较上日977亿元暴增逾五成，创两个半月新高。

“短期来说，创业板的绩差股就直接退市了。创业板现在整体的市盈率偏高。”太平洋证券研究院副院长张伟明称。

上证180金融指数.SSE180FI收涨2.49%；而深市创业板指数则重挫8.26%。

他认为，恢复新股发行对市场短期有一个冲击，但新股发行融资规模总体所占资金量不大，因此后市发行节奏对市场资金供给面冲击更值得关注。此外，优先股试点可以为市场引入增量资金，但优先股收益率一般比债券要高，因此发行优先股有可能抬高投资者对场内资金成本的预期。

中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。

而国务院周六亦发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。

沪深300指数.CSI300收报2,418.788点，跌0.83%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,435.0点，跌0.75%，成交910,758手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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